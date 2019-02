CasaPound apre sede a Trieste. No di "Antifascisti"

CasaPound inaugura una sede nel capoluogo del Fvg e "Trieste Antifascista e Antirazzista" scende in piazza per chiederne la chiusura. E' accaduto ieri a Trieste. In testa al corteo, partito da piazza Oberdan e diretto a piazza Goldoni - a pochi metri della nuova sede del movimento, delimitata dal cordone delle forze di polizia -, lo striscione "Apriamo i porti! Chiudiamo CasaPound!".



Secondo i manifestanti l'apertura della sede è "una grossissima minaccia per democrazia, inclusione sociale, uguaglianza di genere, diversità e contaminazione culturale". Per il segretario provinciale di CasaPound, Francesco Clun, il nuovo punto di riferimento consentirà di "essere presenti nei rioni, ascoltare le esigenze dei cittadini e portare avanti le nostre battaglie".



Al termine della manifestazione, mentre il corteo si stava sciogliendo, un paio di manifestanti hanno tentato di raggiungere i militanti di CasaPound in via San Zaccaria. Le forze dell'ordine si sono interposte per evitare che avvenisse il contatto.