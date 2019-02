India: deraglia treno, almeno 6 morti

Almeno sei persone sono morte e altre dieci rimaste ferite per il deragliamento nell'India nordorientale di sette carrozze di un treno diretto a Nuova Delhi. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi nello stato di Bihar, per cause ancora non chiare. I soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle lamiere.



Il vasto sistema ferroviario indiano è il terzo più grande al mondo, ma manca di moderni sistemi di segnalazione e comunicazione. La maggior parte degli incidenti è attribuita a scarsa manutenzione, attrezzature obsolete e errore umano.



Nel 2016 oltre 120 persone sono morte nel deragliamento di 14 carrozze di un treno nello stato dell'Uttar Pradesh.