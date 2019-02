Tav, Salvini: "Nessuno stop, rilancio con piano Marshall"

"Ma figuriamoci. Nessuno stop. Un conto sono le parole, un conto sono i fatti. L'intesa si trova sempre. Così è stato in questi otto mesi. E sarà così anche stavolta". Matteo Salvini, in un'intervista in apertura di prima pagina di Messaggero e Mattino, risponde alla chiusura Di Maio e Di Battista sulla Tav.



Toni da crisi di governo? "Il mio tono è quello del pragmatismo - replica il vicepremier -. Si può risparmiare un miliardo tramite alcune modifiche e si può rivedere in questo senso il progetto, come dice il Contratto di governo, e non vedo grandi problemi". "Non solo - prosegue Salvini - si va avanti con la Tav. Ma in una fase di rallentamento generale dell' economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all' apertura e allo sviluppo di 400 progetti, da Nord a Sud". Lo chiama "un grande Piano Marshall sulle opere pubbliche", da affiancare "manutenzione degli ospedali e delle scuole".



I fondi? "Per esempio - risponde - nelle casse dei Comuni i soldi ci sono. Un po', con la manovra economica, li abbiamo liberati e finalmente i sindaci possono spenderli". Quanto al caso Diciotti, "in Senato questo dirò: ho difeso il mio Paese. I senatori non dovranno entrare nella questione specifica del sequestro di persona ma interrogarsi su questo: Salvini ha bloccato la Diciotti per una sua fantasia personale o per senso della patria?".



Teme un trappolone? "Non vedo proprio il rischio, sono tranquillissimo. E non sarebbe un trappolone a me ma un precedente per l'Italia", "tutti i 5Stelle che hanno letto le carte mi hanno chiamato dicendo: è chiaro che sei dalla parte della ragione", conclude.