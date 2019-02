Bolsonaro: 9 ore sotto i ferri... per amore del suo Paese

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro lunedì scorso è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione all'intestino e per rimuovere la borsa di colostomia che gli era stata impiantata nell'intestino dopo l'attentato di cui è stato vittima il 6 settembre 2018, durante la campagna per le presidenziali. Lo ha reso noto l'équipe medica della clinica “Albert Einstein”, a San Paolo del Brasile, precisando che l'intervento è stato portato a termine con successo. In un comunicato i medici che stanno seguendo Bolsonaro hanno fatto sapere che l'operazione, la cui durata era prevista per 3-4 ore, si è protratta invece per quasi nove ore. Malgrado le complicazioni, però, fonti vicine alla famiglia del presidente hanno assicurato che “è andato tutto bene”.

Le coltellate all'addome infertegli durante il famoso meeting elettorale a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais, lo scorso anno, hanno quindi presentato il conto... Ma finora l'ex capitano dell'Esercito, che è stato ricoverato complessivamente per 23 giorni e sottoposto a tre operazioni, continua a tenere duro. I grandi media internazionali hanno archiviato immediatamente la notizia dell’attentato subito da candidato presidente e, questo, per vari motivi, non deve stupire. Il movimento di Bolsonaro, infatti, fonda buona parte del suo successo politico grazie all’appoggio dato all’inchiesta giudiziaria “Lava jato”, che ha portato alla condanna dell’ex presidente Lula e molti dei suoi "soci" e collaboratori. Indubbia, quindi, la motivazione intimidatoria ma, il personaggio, come si vede anche in questi giorni, non intende mollare né scendere a compromessi sui cavalli di battaglia della lotta alla corruzione e del ripristino dell’ordine e della legalità nell’immenso Paese sudamericano. Non a caso a nemmeno quattro giorni dall’intervento chirurgico, venerdì primo pomeriggio Bolsonaro ha presieduto una riunione in videoconferenza dall’ospedale, sotto flebo, con il ministro capo dell'ufficio della sicurezza nazionale, Generale Heleno.

Il giorno precedente l’intervento, il 27 gennaio, una delle più importanti aziende di costruzione operanti in Toscana, la Fabio Perini SpA, ha invitato il presidente brasiliano a visitare la sua sede di Lucca, città della quale è originario, attraverso il suo Amministratore Delegato Osvaldo Cruz Jr. Purtroppo, però, conformandosi al Politicamente corretto e all’agenda globalista internazionale, sia il sindaco di Lucca Tambellini sia i sindacati di sinistra della città (la Fiom Cgil e l'Unione Sindacale di Base-Usb Lavoro privato) sono scesi in campo per boicottare la visita del presidente augurandosi, nel contempo, “che anche il sindacato interno alla Perini SpA faccia altrettanto”. Motivo della mobilitazione diretta contro un Capo di Stato eletto trionfalmente dal popolo brasiliano (ha sconfitto il candidato del Partito dei lavoratori erede di Lula, Fernando Haddad, con oltre 10 punti percentuali di vantaggio e conquistando la percentuale stellare del 55,13% dei voti) ed entrato in carica da nemmeno un mese? Eccolo: “Tra le ragioni della nostra indignazione - hanno messo nero su bianco i sindacalisti dell’Usb Lavoro privato di Lucca -, l’invito ad un uomo che più volte ha mostrato il volto di razzista, omofobo e antifemminista, inneggiando a tortura e dittatura e poi che i lavoratori dell'azienda non fossero stati informati. […] Saremo con i lavoratori e con i cittadini che faranno pubbliche rimostranze contro e durante questa visita in nome di quei diritti che, non solo a parole, Bolsonaro ha vilipeso e calpestato”. Ora è chiaro perché la sinistra italiana è in grossa crisi?