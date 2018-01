Enrico Rossi (LeU) a valanga contro Renzi: "È la sciagura della sinistra"

Si fa sempre più duro il confronto verbale a sinistra. “Renzi è la sciagura della sinistra. A perdere e a consegnare l’Italia alla destra ci pensa il Pd da solo”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Toscana, Enrico Rossi, rispondendo a chi critica Liberi e Uguali accusandola di togliere voti alla sinistra e di far vincere M5S o il centrodestra. “Vuole che le ricordi – ha aggiunto Rossi – Roma Genova Torino o preferisce i comuni della Toscana come Livorno, Arezzo Grosseto Carrara Pistoia".





"Oppure, il referendum dopo il quale se avesse perso Renzi aveva giurato che si sarebbe ritirato per sempre e invece ha pure impedito che il Pd facesse un congresso serio Renzi perde da solo, fa tutto da solo senza che noi ci si impegni. Dovreste invece ringraziarci per ciò che noi stiamo facendo per la sinistra e per il Paese”. “Mi dispiace – ha scritto ancora Rossi rispondendo ad un commento sul Pd – solo pensare che anche i miei soldi possano essere andati a finanziare il treno da centinaia di migliaia di euro di Renzi, mentre i giornalisti de L’Unità stanno a cassa integrazione”.