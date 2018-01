Rifiuti di Roma, è rimpallo di responsabilità

Continua la querelle tra l'Amministrazione romana a guida pentastellata e la Regione Emilia Romagna a guida PD (Stefano Bonaccini). Oggetto del dibattere, o meglio, del litigare, i rifiuti dell'Urbe. Nelle precedenti puntate la sindaca Virginia raggi aveva chiesto prima al sindaco piacentino Pizzarotti di accollarseli lui, poi s'è rivolta alla alla Regione Emilia Romagna. I cui vertici avevano accettato, stigmatizzando però il fare "arrogante" della sindaca nel chiedere (Bonaccini aveva dichiarato: "Noi li aiutiamo e loro ci insultano: M5S senza vergogna").



Nella seconda parte della telenovela era partita la replica stizzita dei grillini, che avevano accusato le Regioni di lucrare sugli altrui rifiuti. In quanto lo smaltimento era a pagamento, ad opera di inceneritori "affamati" di spazzatura. La replica del parlamentare grillino Dell'Orco a Bonaccini: "Sono solo 15mila tonnellate, solite bugie PD". E i grillini Bertani e Sassi aggiungevano: "Commediante".



In questa nuova puntata, arriva un commento della Regione Lazio. “Sono francamente sbigottito delle dichiarazioni dei Cinquestelle dell’Emilia Romagna che sono totalmente infondate. È stata Ama a chiederci di attivare possibili accordi con le altre regioni italiane, domandando, tra le diverse ipotesi, espressamente l’Emilia Romagna”. Così, in una nota, l’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Mauro Buschini, del PD, che aggiunge: “Credo che sia un atteggiamento irresponsabile quello diffondere notizie che non corrispondono al vero”.



“Voglio nuovamente ringraziare il presidente Bonaccini", ha proseguito Buschini, "la sua amministrazione e i sindaci, per la sensibilità istituzionale dimostrata e per la disponibilità ad aiutare la Capitale d’Italia in un momento di difficoltà. Intendo ricordare infine ai consiglieri dei 5Stelle che la Regione Lazio attende da mesi di capire quali investimenti l’amministrazione capitolina vuole programmare sugli impianti per la gestione dei rifiuti, che naturalmente deve essere il cuore del nuovo Piano Rifiuti regionale”. Come dire che una volta di più hanno dimostrato incapacità amministrativa e burocratica.