"Documenti subito". E in Trentino esplode la protesta dei clandestini

È esplosa questa mattina la protesta dei clandestini stipati, è il caso di dirlo, nel centro di accoglienza di Marco di Rovereto (Trento), una struttura che accoglie 330 immigrati a fronte dei 130 posti disponibili. Gli immigrati hanno bloccato i cancelli, all'urlo di "Qui non entra più nessuno", chiedendo nel contempo l'immediato riconoscimento dello status di profugo (qualcuno spieghi loro per favore come funzionano, male, le cose in Italia).



Lo slogan scandito sin dalle prime luci dell'alba è stato "Libertà, libertà". Il risultato ottenuto è stato però controproducente, visto che a fare dietro-front non sono stati eventuali nuovi richiedenti asilo, ma i fornitori che venivano a portare le cibarie per gli ospiti. Negato l’accesso anche agli operatori della Croce Rossa con i quali i migranti hanno avuto alcuni alterchi. Sul posto si sono subito recati gli operatori della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Sul posto a sorpresa è arrivato anche il sacerdote buonista padre Alex Zanotelli, che ha portato la propria solidarietà agli immigrati.



"I motivi della protesta, si apprende, sono legati alla sistemazione. I migranti infatti chiedono di poter lasciare i container, dove attualmente risiedono, per essere sistemati in soluzioni migliori come appartamenti o strutture meglio organizzate (pare dormano in 15 ogni stanza). Altri lamentano malattie non curate e cibo scarso e scadente. Altri ancora di lamentano per i tempi lunghi riguardanti il riconoscimento dello status di profugo. In monti attendono la decisione da 2 anni", ha scritto La Voce del Trentino.



Il centro accoglienza non è nuovo ad episodi "turbolenti". Oltre un anno fa dovettero intervenire le forze dell’ordine, dopo grandi momenti di tensione imputabili ad una protesta da parte dei profughi per...la mancata somministrazione di alcune porzioni di pollo, sostituite comunque subito dalle uova. E nel febbraio del 2017 due immigrati erano stati espulsi dagli agenti della polizia dopo alcuni episodi di violenza. Insomma, un'oasi di pace e tranquillità.