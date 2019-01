Violenza a Capodanno: immigrato finisce in coma

Un ragazzo di 32 anni del Congo è stato soccorso in gravi condizioni la notte di Capodanno davanti a un albergo di via Valleranello, in zona Spinaceto, nel quadrante sud di Roma. Il 32enne stato soccorso e trasportato in ospedale dove, secondo quanto si è appreso, è stato ricoverato in coma.



Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. A quanto ricostruito finora, è stato ferito durante una rissa. Al momento sembrerebbe esclusa l'aggressione a sfondo razziale.