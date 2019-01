Decreto Sicurezza, il governatore Fontana: "la protesta dei sindaci? Fanno politica"

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha un passato come sindaco di Varese e come presidente regionale dell'Anci, l'associazione dei Comuni, difende il decreto sicurezza, contro cui si sono alzate le voci di diversi sindaci. "Sono dalla parte del Ministro Salvini su un provvedimento accettabile, comprensibile e anzi auspicabile - ha osservato al Giornale Radio Rai (Radio1) - Non dimentichiamo che il provvedimento è stato anche sottoscritto dal Presidente della Repubblica, con il che si accusa anche il Presidente della Repubblica di essere colluso con eventuali nefandezze fatte dal ministro che lo ha proposto".



"Purtroppo - ha aggiunto Fontana - ho assistito anche a un'Anci che, negli ultimi anni, ha fatto più spesso politica con i governi avversari e mai con quelli della propria parte. Secondo me è soprattutto una speculazione politica".