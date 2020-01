Cina: ministero Giustizia offre servizi legali contro salati non retribuiti

Il ministero della Giustizia cinese ha intensificato servizi legali pubblici per aiutare ad affrontare il problema dei salari non retribuiti che interessa soprattutto i lavoratori migranti (cinesi) nelle zone rurali, mentre si avvicina la stagione di punta per i reclami arretrati in occasione delle festività del Capodanno lunare.



Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese Xinhua, che spiega che il ministero e altre istituzioni hanno avviato una campagna di assistenza legale, inviando avvocati, operatori legali di base e volontari di assistenza legale presso fabbriche e comunità per fornire servizi di consulenza ai lavoratori migranti.