Iraq, Pompeo: "Iracheni ballano in strada per morte Soleimani"

Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha pubblicato su Twitter un video di 22 secondi in cui - a suo dire - si vedono iracheni in festa per strada, dopo l'annuncio della more del potente generale iraniano Qasem Soleimani, ucciso in un raid Usa a Baghdad. "Gli iracheni", scrive Pompeo, nel tweet, "danzano nelle strade per la libertà, grati che il generale Soleimani non c'è più".

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020