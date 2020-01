Rohani minaccia "vendetta" per l'uccisione del generale Soleimani

Minaccia 'vendetta' il presidente iraniano Hassan Rohani, a seguito dell'uccisione a Baghdad del generale Qassem Soleimani in un raid americano. "Non c'è dubbio che la grande nazione dell'Iran e le altre nazioni libere della regione si vendicheranno dall'orribile crimine commesso dagli americani", sono le parole di Rouhani in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del governo.