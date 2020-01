Consigliere Lega accusato di sessismo per aver detto “buon padre di famiglia”

In merito alle polemiche nate in Consiglio Comunale a Cesano Maderno e poi continuate sui social relative all'utilizzo da parte del consigliere leghista Luca Bonfanti dell’espressione “buon padre di famiglia”, sono intervenuti il Commissario Provinciale del Carroccio brianzolo Andrea Villa e Barbara Mazzarello, coordinatrice del gruppo “Donne della Lega di Monza e Brianza".



“Esprimo la mia solidarietà – dichiara Barbara Mazzarello - al Consigliere Luca Bonfanti che ha asserito che un Comune dovrebbe essere amministrato con la diligenza di “un buon padre di famiglia. L’ espressione del “buon padre di famiglia” è un concetto richiamato spesso in diversi articoli del Codice Civile. Ma usarla non significa negare che la donna possa amministrare bene, alla pari di un uomo. Non è, infatti, con lo stravolgimento di alcune locuzioni o con la sostituzione di una vocale al termine di un vocabolo - tanto caro al Pd - che le donne otterranno più considerazioni o più diritti nel mondo di oggi”.



“Servono iniziative – prosegue Mazzarelo - per permettere alle donne di conciliare i vari aspetti della vita quotidiana consentendo una maggiore autonomia, ad esempio asili nido gratis o bonus per caregiver. Incentivi e azioni che Regione Lombardia sta portando avanti”. “Ancora una volta il PD – afferma Andrea Villa – non ha perso l’occasione di fare polemiche inutili anziché affrontare in maniera concreta i tanti problemi che interessano i nostri cittadini”.