Siria, Trump: "Stop bombardamenti a Idlib"

"Sento la voce che Russia, Siria e, in misura minore, Iran, stanno bombardando l'inferno fuori della provincia di Idlib in Siria e stanno uccidendo indiscriminatamente civili innocenti. Il mondo sta guardando questa macelleria. Qual è lo scopo, che cosa si pensa di ottenere? Stop!": è quanto scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attualmente in volo verso il Regno Unito, dov'è atteso per una visita ufficiale.