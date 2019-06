TE LA DO IO LA DEMOCRAZIA

Dopo la sbornia delle votazioni sembra che nulla sia cambiato nella governance europea e non per merito del risultato elettorale, ma semplicemente perché il parlamento europeo, nell’attuale struttura, non può decidere nulla di rilevante, se fosse stato rilevante non vi avrebbero certamente fatto votare!!! Si tratta di un’istituzione priva di iniziativa legislativa creata ad hoc solo per legittimare un consenso politico. A sentire la stampa mainstream l’Italia sarebbe isolata nel parlamento europeo per ambire a commissari di peso, come se i precedenti fossero stati di peso. Sarà utile ricordare che il parlamento europeo non nomina affatto i commissari bensì è il consiglio di Stato, rappresentato dai capi dei governo in carica a proporli. Invece rilevante è la commissione europea che ha avocato a sé buona parte dei poteri decisionali e quindi anche propositivi, ma ovviamente secondo le logiche democratiche di questo sistema può essere composta solo da persone nominate e non votate da nessuno!!! In ogni caso l’Italia era isolata anche prima che sui talk show televisivi si parlasse di “isolamento”, infatti si che era partecipe ai summit, ma semplicemente per ratificare decisioni altrui e quindi godere dei benefici che non si negano neanche alle colonie. Un vassallaggio giulivo mentre le nostre aziende venivano regolarmente fagocitate nel silenzio più assordante e i governi “amici” scaricavano la provocata ondata migratoria solo sul nostro paese. Un do ut des in cui i francesi prendevano i pozzi del petrolio della Libia e noi gli immigrati e mai una letterina è arrivata se per sostenere questo l’Italia prendeva soldi a debito, anzi!!! Plausi e applausi mentre il sig. bergoglio sanciva la fusione tra cattocomunismo e “chiesa” o meglio l’ONG di cui è a capo. In questo senso sarebbe utile da parte del governo rivedere la ridistribuzione del ricalcolo dell’8 per mille a favore della “chiesa cattolica”, tassazione degli immobili e varie agevolazioni fiscali. Ad ogni modo, le vicende odierne sembrano la fotocopia di quelle vissute all’epoca dal governo Berlusconi quando si materializzò il golpe finanziario. Un protocollo sempre uguale a se stesso: Letterina della commissione, martellamento mediatico della mainstream, aumento dello spread, quindi posizionare un “tecnico” imponendo ai politici la votazione della fiducia pena il caos finanziario. La brexit ha ampiamente dimostrato e non solo per incapacità dei politici inglesi, che non è possibile dialogare con questa europa a meno di non accettare il suo verbo acriticamente e se non ve ne siete accorti di fatto siamo al IV reich, certo non usano ancora i cannoni, grazie all’euro non ne hanno bisogno.