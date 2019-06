Update su pakistani arrivati illegalmente a torre Colimena - Taranto

Avevano pagato 5.600 euro a testa per affrontare un viaggio pericoloso e pieno di insidie. In 73 si sono imbarcati a Bodrum, in Turchia, sulla Blue Marlin II (registrata nel Delaware). Nove giorni di navigazione su una barca a vela di 15 metri, da appena 8 posti. Un viaggio proibitivo finito a Torre Colimena (marina di Manduria), estremo lembo orientale della costa tarantina. Ieri mattina i migranti, tutti uomini, provenienti dal Pakistan, sono stati avvistati mentre sbarcavano in riva allo Ionio come testimonia il video che proponiamo in questo articolo. In poche ore, però, i due presunti scafisti sono stati individuati e assicurati alla giustizia. Contiene 2 video https://www.laringhiera.net/turchia-torre-colimena-73-in-una-barca-di-15-metri-il-video-dello-sbarco/