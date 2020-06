Spaccio a Terracina, tre arresti

Tre arresti per droga durante i controlli della polizia di Latina nelle zone della movida a Terracina. Nel corso dei servizi a Terracina i poliziotti del commissariato hanno individuato tre distinti pusher. Uno di essi si è scagliato contro un agente tentando di disfarsi delle dosi che aveva in un borsone, ma è stato raggiunto e, una volta immobilizzato, sono state recuperate 15 dosi di eroina.



In un altro caso, gli agenti hanno bloccato una cessione di droga immobilizzando un 33enne proveniente dalla città di Fondi, ed impedendo alla sua complice, 28enne anch'essa di Fondi, di allontanarsi a bordo di un'auto. Il breve inseguimento e la successiva perquisizione del veicolo ha permesso di trovare ulteriori 30 dosi di eroina e nove di cocaina. I due uomini e la donna sono stati arrestati nella flagranza del reato di spaccio di cocaina ed eroina.