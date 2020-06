Minaccia la ex, finisce ai domiciliari

Un uomo è stato arrestato per stalking dalla polizia di Latina ed è finito ai domiciliari. Il provvedimento è scattato dopo un'attività di indagine della squadra mobile per una serie di azioni persecutorie nei confronti della ex moglie.



Infatti, come ricostruisce la polizia, nonostante al 56enne fosse stata già da tempo applicata la misura del divieto di avvicinamento alla ex, l'uomo ha continuato a pedinarla, tempestarla di messaggi minatori sul telefono e sui social, fino all'ultima e più grave minaccia, raccolta in una conversazione con il figlio, nella quale l'uomo manifestava la volontà di piazzare una bomba nell'abitazione della donna. Nei confronti dell'uomo sono stati quindi disposti i domiciliari.