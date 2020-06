Proteste in America, Grimoldi: "Beppe Sala si riposi"

"Forse il sindaco di Milano in questo periodo è troppo stressato e non si rende conto di quello che dice o scrive, come dimostra anche la marcia indietro sul ‘me ne ricorderò ‘ fatta con la Sardegna. Forse il sindaco dovrebbe riposarsi un po’...

Certo è a dir poco sconcertante anche il post vergato da Giuseppe Sala sulle violenze in America, sconcerta che il sindaco scriva: “Non ci si può indignare per la violenza di un popolo quando lo si governa sulla base del disprezzo". Di quale popolo parla? Non certo degli americani che per la maggior parte sono sconvolti da incendi e saccheggi e non certo degli afroamericani che per la maggior parte ritengono controproducenti queste risposte furiose al sopruso di un singolo individuo peraltro già licenziato e arrestato, che ne risponderà in tribunale".



"La verità è che per le strade a terrorizzare il popolo vero, ci sono i professionisti dello sfascio della sinistra estrema, che purtroppo anche in Italia conosciamo bene. Un variegato gruppo di violenti che va dai centri sociali, agli anarchici agli ex terroristi di matrice comunista. Teppisti e facinorosi che non rappresentano il popolo americano! Detto questo ci chiediamo: Sala supporta le molotov contro la polizia, il saccheggio dei negozi, i commissariati incendiati? Tra l’altro proprio lui che da commissario Expo e sindaco già prenotato dovrebbe ben ricordarsi cosa accaduto il primo maggio del 2015 con il centro di Milano devastato e incendiato da no global e anarchici...".



"E visto che ha tempo di occuparsi di politica estera perché in mesi di violenze comuniste sui ragazzi di Hong Kong che chiedono democrazia e libertà non ha trovato il tempo di condannare la repressione del regime comunista cinese?". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, l’on. Paolo Grimoldi.