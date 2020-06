Berlusconi: "Ora dialogo e unità; grande scatto come nel dopoguerra"

Oggi serve "un grande scatto, come quello che consentì all'Italia di risollevarsi nel Dopoguerra, di passare in 10 anni dalla condizione di Paese sconfitto e distrutto, a quella di potenza industriale fra i fondatori dell'Europa unita". Lo ha detto Silvio Berlusconi in una lettera al Corriere della Sera. "Oggi come allora - ha rilevato il leader di Forza Italia - questa assunzione di responsabilità, in un dialogo costruttivo, riguarda tutte le forze vive del Paese. Il Paese deve essere unito, mettere insieme le migliori energie per sedersi intorno a un tavolo e costruire un progetto comune che guardi al futuro, alla rinascita".



Per Berlusconi "proprio quell'impegno comune per un nuovo inizio che ha sollecitato ieri il Capo dello Stato", trovando "le parole giuste". Per l'ex premier "la fiducia e la speranza nella ripresa dell'Italia, che vengono espresse da tante parti, non possono essere un semplice esercizio retorico, una mera dichiarazione di ottimismo. Esse comportano invece un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che svolgono un ruolo pubblico, dal mondo dell'impresa e della finanza alle istituzioni, alla società civile".