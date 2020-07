Mondragone, due bambini positivi al Covid-19

"Nella zona rossa di Mondragone sono risultati positivi al Covid-19 due bambini della comunità bulgara che risiede nei palazzi ex Cirio. Un altro è in attesa del secondo tampone, è asintomatico ma in quarantena a casa". Lo dichiara Giuseppe Parisi, presidente della Società italiana di Pediatria (Sip) della Campania, che non nasconde preoccupazione per il focolaio nella sua regione.



"E' una situazione che va attentamente controllata- prosegue- perché venuta fuori solamente per caso, attraverso la positività di una donna bulgara che ha partorito all'ospedale di Sessa Aurunca. Il bambino non ha contratto il virus dalla madre e da quest'ultima si è risaliti alla comunità di Mondragone". Il presidente Sip Campania spiega anche che "i due positivi asintomatici in eta' pediatrica sono un bimbo di 10 mesi e una bambina di 8 anni. Entrambi- conclude - sono ricoverati nell'unità di crisi del Policlinico Federico II di Napoli".