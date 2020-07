Firenze, retata di risorse spacciatrici: tutti gambiani

E' in corso, dalla serata di ieri un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del Parco delle Cascine di Firenze. Militari del comando provinciale dei carabinieri di Firenze stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di extracomunitari, per lo più di origine gambiana.



Dalle indagini, coordinate dalla procura di Firenze e condotte dal Nucleo operativo di Firenze-Oltrarno, è emersa una vera e propria centrale dello spaccio di hashish e marijuana. Come fanno sapere i carabinieri, sono stati documentati 278 episodi di cessione, alcuni dei quali posti in essere durante il lockdown.