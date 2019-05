Si chiama DRITTO E ROVESCIO il nuovo programma di Paolo Del Debbio in onda dal 7 marzo 2019 su Rete 4 alle 21:15. Il titolo della trasmissione spiega ciò che va e ciò che non funziona nel nostro Paese. Per ciascuna puntata il giornalista mostra un reportage dove si reca sul posto, intervista le persone e racconta i loro disagi. Lo fa partendo dalle periferie perché è proprio da lì che le problematiche sociali sono maggiori e più risentite. Lo studio è composto da un pubblico selezionato che appartiene a diverse categorie di settore. Nel corso della puntata " la gente comune" può intervenire e confrontarsi con il politico di turno a seconda dell' argomento trattato. Paolo Del Debbio apre Dritto e Rovescio con l'intervista agli attuali esponenti di governo per commentare i fatti del giorno cercando di coinvolgere il più possibile il pubblico presente. Non mancano sicuramente grafici e tabelle che esemplificano le complesse vicende economiche dell'Italia. Al termine del talk show entra in scena il comico Giovanni Vernia il quale sdrammatizza la realtà in cui viviamo attraverso battute leggere senza scendere nella volgarità o nel banale.