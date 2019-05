Zecche rosse in azione: spray contro il palco della Lega a Fidenza

“La madre dei cretini è sempre incinta”. Così il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, candidata alle Europee, commenta l'aggressione di questa mattina al palco della Lega a Fidenza (PR).



“Mentre il Ministro dell'Interno Matteo Salvini iniziava il comizio a Fidenza, qualche sedicente democratico ha ben pensato di spruzzare tra la folla spray al peperoncino, col risultato che in pochi istanti tutti i presenti hanno cominciato a tossire e ad avere bruciore agli occhi e alla gola. Gli effetti nefasti di questo atto criminale si sono avvertiti persino sul palco ed uno dei miei collaboratori ha avuto un principio di svenimento”, commenta Cappellari.



Che conclude: “Questa è la democrazia degli antagonisti. Chiunque non canti in coro come loro va zittito. Ma non credano di spaventarci. Queste vili aggressioni hanno l'unico effetto di renderci ancora più forti. E significano che siamo sulla strada giusta”.