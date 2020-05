Sider Alloys, la Fiom: "Fate lavorare gli operai"

''Abbiamo appreso da organi di stampa, attraverso le dichiarazioni della sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, che la delicata vicenda legata alla fideiussione che Sider Alloys dovrebbe fornire ad Enel per la fornitura dell'energia elettrica per lo smelter di Portovesme sarebbe stata finalmente risolta. Si tratta di una notizia che, se confermata, sarebbe molto importante per lo stabilimento ex Alcoa. A questo punto, da parte di Syder Alloys non ci sarebbero più alibi per la firma del contratto che gli permetterebbe di avere l'energia elettrica ad un prezzo davvero contenuto".



Lo afferma in una nota Mirco Rota, responsabile Fiom per Sider Alloys, ricordando - "come abbiamo già chiesto al ministero dello Sviluppo economico qualche settimana fa" - che "è necessario che venga convocato un incontro specifico per comprendere i dettagli dell'operazione ma, soprattutto, per dare finalmente il via alle operazioni di revamping dello smelter e consentire ai lavoratori di iniziare a lavorare".