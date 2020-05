I grillini: "Respingiamo gli appelli di chi vuole aprire tutto"

"Ancora troppi morti nelle ultime ore per coronavirus. Un monito per tutti coloro che in queste ore sembrano colpiti dal raptus 'apriamo tutto'. La cautela messa in atto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve essere sostenuta con forza e convinzione da tutti noi, per il bene del Paese. Respingiamo con forza e determinazione, tutti uniti, gli appelli sconsiderati di chi vuole aprire tutto e subito". Così Emilio Carelli, deputato del Movimento 5 Stelle.