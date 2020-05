Sicilia choc: un milione e mezzo di euro per l'accoglienza dei migranti

L'economia siciliana è concretamente in ginocchio: commercianti, operatori mercatali, ristoratori, aziende ricettive e partite Iva, solo per citarne alcuni, sono giorni che chiedono di poter ripartire esternando il timore che ogni attimo in più che trascorre con le saracinesche chiuse possa sancire la chiusura di alcune di esse.



E la sinistra siciliana cosa fa? Propone e riesce a far approvare, nonostante il voto contrario dei quattro parlamentari della Lega, un emendamento, a firma del deputato Claudio Fava, che prevede lo stanziamento di un milione e mezzo di euro per i comuni di Lampedusa, Pozzallo e Porto Empedocle per le operazioni di accoglienza in sicurezza dei migranti. Altro che porti chiusi, quì si mira a mettere un tappeto rosso sotto ai piedi di chi sbarca clandestinamente nell'Isola.



Curiosità: all'interno dello stesso emendamento un altro milione e mezzo di euro è stato destinato alla messa in sicurezza delle tendopoli e baraccopoli situate tra Cassibile, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Soddisfazione, per il voto favorevole, ha espresso il proponente deputato Claudio Fava che all'interno del parlamento regionale ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Regionale Antimafia.