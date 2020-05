Fase 2, Boccia: "Fondamentale l'autodisciplina degli italiani"

Da domani si accende l'interruttore dell'industria "e sono sicuro che ce la faremo ancora con l'autodisciplina degli italiani. L'autodisciplina sarà fondamentale. Non è possibile a distanza alle persone controllare che non salgano sull'autobus". Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a SkyTg24, in vista dell'avvio della 'fase 2'. Da parte mia, ha aggiunto, "garantisco il massimo impegno".