Apre porta e gli sparano, arrestati due dominicani

Due pregiudicati dominicani di 22 e 32 anni sono stati fermati sabato a Torino e rinchiusi nel carcere delle Vallette con l'accusa di essere gli esecutori dell'attacco a un ventiquattrenne loro connazionale il 28 febbraio scorso a febbraio. La vittima aveva aperto la porta di casa e loro gli avevano sparato più colpi. Ricoverato all'ospedale di Mantova, dove ha subìto un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un rene, un tratto di intestino e parte del fegato.



Per loro l'accusa è di tentato omicidio, sequestro di persona e porto abusivo d'arma da fuoco. Sui motivi del ferimento i carabinieri non si sono sbilanciati, anche se resta in piedi l'ipotesi del regolamento di conti tra bande rivali.



Da quanto si è appreso, i due sono stati fermati di notte in auto a Torino da una volante della polizia, durante un controllo dopo che le ricerche erano state diramate dai carabinieri in tutt'Italia.