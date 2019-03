Milano, Grimoldi: "Sinistra in piazza per gli immigrati? Per gli italiani mai"

"La Sinistra che non scendeva in piazza da anni, che non ha più manifestato per i lavoratori, i disoccupati, i precari, i pensionati, oggi è scesa in piazza a Milano per gli immigrati. Curioso che in cinque anni di Governi del PD non abbiano modificato lo ius soli e fatto nulla per regolarizzare l’immigrazione e consentire a chi veniva qui di avere la possibilità di integrarsi e trovare lavoro".



"Certo è più facile saltellare con le canzoncine dietro agli striscioni arcobaleno che fare le leggi o affrontare i problemi. Comunque la Sinistra fa bene a manifestare per gli immigrati e non per gli italiani, tanto ormai di voti dagli italiani non ne prendono più". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.