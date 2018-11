Manovra, Giorgetti: "Reddito di cittadinanza ha complicazioni". Conte: "Si farà"

"Il reddito di cittadinanza? Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Lo aveva affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel libro di Bruno Vespa. Erano esplose le polemiche e Luigi Di Maio aveva assicurato che la misura arriverà insieme alla riforma delle pensioni via decreto, dopo il varo della manovra, "a Natale" o giù di lì.



Alla fine, l'incontro chiarificatore con l'intervento del premier Giuseppe Conte, che ha rassicurato che i soldi ci sono per far tutto. "Siamo al lavoro per risolvere i problemi del paese. Siamo sorpresi dalle polemiche inutili e pretestuose. Il governo va avanti unito con Lega e 5 stelle sulle cose da fare a cominciare dal dossier alluvioni, bilancio. Con l'Europa discuteremo con tranquillità e con le idee chiare senza arretramenti", ha infine chiuso la polemica il sottosegretario Giorgetti, dopo l'incontro con il premier a Palazzo Chigi.