Spara in uno studio di yoga in Florida, poi si uccide

Due persone sono state uccise e cinque ferite da un uomo che ha fatto irruzione in uno studio di yoga a Tallahassee, in Florida, e poi si è suicidato. Il killer ha agito da solo e le autorità stanno indagando sui possibili motivi del gesto.



Secondo testimoni, l'uomo continuava ad entrare e uscire dallo studio mentre sparava. In precedenza un portavoce della municipalità aveva affermato che l'episodio sarebbe legato a una disputa familiare.