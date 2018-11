La Nuova Caledonia vota per l'indipendenza dalla Francia

La Nuova Caledonia, un arcipelago francese nel Pacifico, voterà domani per l'indipendenza, a 30 anni da una sanguinosa rivolta. Nel territorio vivono qualcosa come 269mila persone, europei e kanak. E' stato teatro di un passato coloniale violento ed è possedimento francese dal 1853. Si trova a 18mila km dalla Metropoli. Tra il 1984 e il 1988 la Nuova Caledonia è stata teatro di un'insurrezione indipendentista kanak, nella quale sono morte 70 persone. L'episodio più pesante fu nel 1988 la presa di ostaggi nella grotta di Ouvéa: alla fine morirono 19 militanti kanak e sei soldati.





A giugno dello stato anno fu firmato a Matignon un accordo. Da allora Parigi ha tentato di procedere a un riequilibrio sociale ed economico tra la popolazione melanesia kanak e quella europea, conosciuta come caldoche. Nel 1998 fu firmato un nuovo accordo nelal capitale della collettività francese d'oltremare, Numea. Questo accordo prevedeva la possibilità di un referendum al massimo 20 anni dopo.





Gli elettori sono chiamati a rispondere con un semplice "sì" o "no" al quesito: "Volete che Nuova Caledonia acceda alla piena sovranità e divenga indipendente?". L'accordo di Numea ha limitato il corpo elettorale referendario a 174mila elettori circa, considerati quelli più "interessati" al territorio caratterizzato da una forte immigrazione di passaggio, su un totale di 210mila elettori per le altre elezioni. Per votare è necessario dimostrare di essere di essere residenti almeno dal 31 dicembre 1994.



La Caledonnia è iscritta nei paesi dal decolonizzare dell'Onu. Osservatori internazionali sorveglieranno lo scrutinio. Tutti i sondaggi danno per vincitore il "no", con una forchetta che va dal 63 al 75 per cento. Per la Francia l'eventuale perdita di questo territorio d'oltremare sarebbe un duro colpo. Non solo perché ospita importanti riserve di nickel, ma anche perché rappresenta un territorio chiave per rispondere all'egemonia della Cina in Oceania, secondo quanto ha sottolineato lo stesso presidente francese Emmanuel Macron, che ha promesso però di non immischiarsi nel referendum. Tuttacia, in visita a Numea, ha detto: "La Francia sarebbe meno bella senza la Nuova Caledonia".