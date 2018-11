Maltempo, Borrelli in Veneto: "Situazione apocalittica"

A Belluno il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, all'incontro con il presidente del Veneto, Luca Zaia, per un sopralluogo sulle zone colpite dal maltempo. "Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. - ha detto Borrelli - Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante". "La situazione - ha detto - è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli".





Un milione di euro destinati al recupero dei boschi devastati dell'Altopiano di Asiago. È il contributo che il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha deciso di destinare alla zona del Veneto nell'ambito delle iniziative sul Centenario della Grande Guerra, per le quali ha una specifica delega. "Apprendo con particolare dispiacere - scrive Giorgetti al governatore Zaia - delle eccezionali circostanze di maltempo che si sono abbattute sulla Regione Veneto e che hanno devastato, tra l'altro, i boschi dell'Altopiano di Asiago".





E continua in maniera incessante il lavoro delle strutture regionali, degli altri enti statali e locali, nelle località del Bellunese colpite in modo devastante dal maltempo dei giorni scorsi. Un grossissimo contributo sta arrivando anche dalle squadre di volontari. "In questo momento abbiamo in campo centinaia di squadre e oltre tremila volontari con specialità di taglio alberi, lavori in quota e movimento terra - spiega il coordinatore delle Unità di crisi, l'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin - e nei prossimi giorni ne arriveranno altre ancora". Il numero maggior proviene ovviamente dal Veneto, ma molti volontari arrivano anche da Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.