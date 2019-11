Iraq: proteste e scontri a Baghdad, tensione a piazza Tahrir

Nuova giornata di proteste anti-governative a Baghdad, l'ottava consecutiva: ci sono state manifestazioni imponenti, ieri, nonostante la promessa di elezioni anticipate da parte del presidente. E le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti vicino a piazza Tahrir: la violenza si è concentrata sui due ponti che collegano la piazza alla Green Zone, sulla riva occidentale del fiume Tigri, l'area super-fortificata dove si trovano la maggior parte degli edifici governativi e delle ambasciate straniere. La polizia in assetto antisommossa si è dispiegata lungo i ponti sparando gas lacrimogeni per fermare i manifestanti.



Uno era morto durante le proteste della notte e un altro è deceduto nel corso della giornata di ieri, hanno riferito fonti mediche, mentre altre decine sono rimasti feriti. Migliaia di iracheni protestano da giorni in Iraq contro la corruzione, il clientelismo e la crisi economica. E ormai non sembrano neanche più bastare le promesse del presidente, Barham Salih, che giovedì parlando alla nazione si è detto favorevole alle elezioni anticipate e ha assicurato che il premier, Abdel Abdul Mahdi, è pronto a dimettersi.