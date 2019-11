Stupro di Roma, dirigente della Mobile: "Indispensabile la testimonianza della vittima"

La dolorosa testimonianza della giovane vittima è stata indispensabile e le indagini hanno riscontrato tassello dopo tassello i gravi indizi di reato a carico di due dei presunti autori". Lo ha detto Pamela Franconieri, dirigente della IV sezione della Squadra Mobile di Roma, commentando l'arresto del 35enne tunisino considerato uno degli autori dello stupro avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorso al 'Factory', discoteca al centro della Capitale.



"Una violenza vile e brutale, agita su una ragazza inerme che non aveva alcuna possibilità di difesa di fronte alla forza intimidatrice del gruppo" ha detto ancora la Franconieri che ha definito l'inchiesta "complessa per il luogo, le circostanze e il contesto in cui si è consumato il reato, benché fossero presenti centinaia di persone a pochi metri di distanza".