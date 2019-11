Manovra: micro-tasse per 2 miliardi nel 2020

Le nuove tasse introdotte con la manovra, tra le quali svetta la plastic tax, e la stretta fiscale che riguarda le auto aziendali peseranno nel 2020 per oltre 2 miliardi. E l'anno successivo l'incasso raddoppia a oltre 4 miliardi perché il gettito della plastic tax sale a 2,2 miliardi e arriva anche l'effetto della stretta sulle agevolazioni fiscali legate solo ai pagamenti con la carta. Quest'ultima norma alleggerirà la tasche dei contribuenti per circa 868 milioni. E' quanto previsto nelle tabelle di sintesi allegate al testo della Legge di Bilancio, bollinata ieri dalla Ragioneria generale dello Stato.



La 'stretta' sulle auto aziendali comporterà un maggior gettito di 332,6 milioni nel 2020, che saliranno a 387,4 milioni nel 2021 e a 378,8 milioni nel 2022. Poi, a partire da quell'anno, gli aumenti si allenteranno per arrivare a 360 milioni nel 2026. Secondo i dati della relazione tecnica, i veicoli immatricolati nel 2018 e intestati a partite Iva sono 840 mila: per circa 43 mila di questi la tassa passa dal 30% al 100% e per circa 754 mila passa al 60%.



La relazione ricorda comunque, che circa il 25% delle auto individuate è escluso dall'aumento perche' e' in suo a rappresentanti. La stretta sul forfait al 15% per le partite Iva vale 894 milioni nel 2021 e 568 milioni nel 2022. Il carico piu' forte è quello sul divieto di cumulo per chi ha altri redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, che vale 593,8 milioni nel 2021 e 350 milioni nel 2022. Con lo stop alla flat tax sopra i 65 mila euro, lo Stato 'risparmia' ben 2,5 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi nel 2022 quando la norma entrava a regime.