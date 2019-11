Egitto, Al Sisi invita compagnie delle Forze Armate a quotarsi in borsa

Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha invitato le compagnie di proprietà delle forze armate a quotarsi in borsa. Lo riferiscono i media locali dopo l'intervento del capo dello Stato alla cerimonia d'inaugurazione di due impianti per la produzione di gas medicali e industriali, realizzati dalla El Nasr Company for Intermediate Chemicals, di proprietà delle forze armate.



"Gli egiziani dovrebbero avere l'opportunità di assicurarsi quote in queste compagnie, dovremmo aprire loro la porta", ha spiegato Al Sisi. "Da tre anni lavoriamo per l'ingresso nei mercati azionari delle compagnie statali", ha ricordato inoltre il presidente. Alla fine del 2016 il governo dell'Egitto ha quotato in borsa diverse aziende pubbliche, otto delle quali controllate del ministero del Petrolio, nel quadro di un programma volto a trovare nuove risorse finanziarie per ridurre il deficit di bilancio.