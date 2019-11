Il testo della manovra passa al Senato. Ma i compagni già litigano

Il testo della manovra è stato trasmesso al Senato, insieme al decreto del presidente della Repubblica che autorizza la presentazione alle camere dello stesso ddl. Dalla prossima settimana sarà battaglia di emendamenti. A voler cambiare il provvedimento non ci sarà, però, solo l'opposizione. Italia Viva annuncia modifiche, tentando la battaglia per abolire quota 100 e per eliminare le 'microtasse', dalla sugar alla plastic tax: una "mazzata" alla classe media, critica Renzi. Distinguo e critiche che fanno infuriare gli alleati della maggioranza.