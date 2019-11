Airbnb vieta i party dopo la strage di Halloween

Airbnb vieta i party nelle case affittate sulla sua piattaforma. La decisione dopo l'Halloween di sangue in California, dove durante una festa organizzata in una abitazione presa attraverso il portale ad Orinda sono morte 5 persone nel corso di una sparatoria. Ad annunciare la stretta è stato il Ceo del gruppo, Brian Chesky, su Twitter. Quanto accaduto in California "è inaccettabile", scrive il fondatore di Airbnb finito nel mirino dopo la strage: nella casa era espressamente proibito organizzare feste, ma invece c'erano almeno 100 persone.