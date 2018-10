Scippò una turista: arrestato grazie ad un video postato su Facebook

Le immagini dello scippo alla turista americana a Palermo in corso Vittorio Emanuele postate su Facebook erano state condivise da migliaia di persone. Ieri la polizia di Stato ha arrestato Roberto Sammartino, 46 anni, accusato di essere l'autore della rapina della collanina lo scorso settembre. A l'uomo è stata contestata anche la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale.



Il video che riprendeva le fasi dello scippo era stato messo su Fb da Gianluca Maria Calì che aveva scritto: "Ieri alle 17 circa in corso Vittorio Emanuele 243, Palermo una turista americana, appena arrivata in città, è stata scippata da un delinquente di una catenina d'oro, a cui teneva molto. Facciamogli vedere di cosa sono capaci i palermitani onesti, condividiamo e facciamo arrestare questo farabutto. Contattate i carabinieri se potete fornire indicazioni utili". La vittima ha riconosciuto lo scippatore.