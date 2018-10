Def, Salvini: "Puntiamo alla crescita"

"Confermato: puntiamo sul lavoro e sulla crescita, via la Fornero e meno tasse alle partite Iva, in Europa se ne faranno una ragione, gli italiani sono stufi di precarietà e insicurezza". Lo ha affermato martedì il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una nota, mentre era in corso il vertice di governo sul Def.