Anche compagno Maduro vuole la criptomoneta

Il Venezuela ha ufficializzato il lancio del 'petro', la criptomoneta sostenuta dalle riserve petrolifere e minerarie nazionali, come nuovo strumento delle attività commerciali venezuelane, nazionali ed internazionali.



A questo fine, ha reso noto la tv Telesur, è stata inaugurata a Caracas la sede della Sovrintendenza nazionale di criptoattivi (Sunacrip) diretta da Joselít Ramírez. In un discorso a reti radiotelevisive unificate, il presidente Nicolás Maduro ha indicato che la criptomoneta ha un piano di sviluppo di dieci anni a sostegno degli interscambi commerciali venezuelani.



Il capo dello Stato ha quindi proceduto all'attivazione del 'blockchain' sviluppato da ricercatori venezuelani e che sostanzialmente è un registro aperto e distribuito che può memorizzare le transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e permanente. Il 'petro', ha sottolineato, "potrà essere scambiato attraverso le sei agenzie di cambio (Exchanges) più importanti del mondo".