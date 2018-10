FALSE RESIDENZE ... : MA QUANTO COSTANO!

Mi perdonerete le semplificazioni da un punto di vista tecnico... La residenza in Italia determina una serie di obblighi e di servizi. Se è vero che chi risiede in Italia è sotto l’ingerenza del fisco italiano è anche vero che la residenza in Italia dà diritto ad una serie di servizi che vanno dalle prestazioni assistenziali a quelle sanitarie. Le prestazioni assistenziali sono tutte quelle forme di “aiuto” (come ad esempio le pensioni di invalidità civile e molte altre) il cui diritto non scaturisce dai contributi versati e che sono riservate unicamente alla popolazione residente. Le prestazioni di tipo assistenziale non possono essere esportate nel momento in cui il beneficiario trasferisca la propria residenza all’estero. Italiani o stranieri che si trasferiscano all’estero o che perdano a seguito di controlli effettuati la residenza in Italia, non avranno più diritto a godere di prestazioni di tipo assistenziale e della copertura sanitaria (salvo che limitatamente e con carattere di urgenza) in Italia. Gli italiani che si trasfericono all’estero hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) usufruendo dei servizi offerti dal consolato Italiano di competenza e della copertura sanitaria del paese in cui hanno trasferito la propria residenza ma in Italia potranno godere solo di trattamenti sanitari che abbiano carattere di urgenza e nei limiti previsti anche in funzione delle eventuali convenzioni stipulate con il paese di residenza (naturalmente ho generalizzato senza entrare nel dettaglio UE, EXTRA UE, Convenzioni o altro). Per tutti, Italiani e non, la residenza all’estero esclude dal godimento di prestazioni di tipo assistenziale. Fatte queste premesse non è raro che titolari di prestanzioni assistenziali mantengano una fittizia residenza in Italia finalizzata al godimento di pensioni assistenziali (non basate quindi sull’effettivo versamento di contributi) con il crearsi di indebiti più o meno consistenti nei confronti degli enti erogatori (tipicamente l’INPS) difficili poi da recuperare quando, a seguito di controlli, emerga l’indebito, aggiungo anche che il comportamento dei beneficiari spesso potrebbe avere anche rilevanza penale. E’ cosa nota che, nel caso degli stranieri, a carico di un unico lavoratore si costituiscano nuclei familiari anche molto numerosi, purtroppo spesso si tratta di falsi residenti (tipicamente genitori anziani ed altri familiari) che usufruiscono di prestazioni come tipicamente lo sono quelle sanitarie. Questo si traduce, per esempio, in viaggi in Italia solo finalizzati ad interventi chirurgici, impianto di protesi ed altri trattamenti medici per persone (spesso anziane e quindi più bisognose e spesso ammalate) che non risiedono affatto in Italia ma che soggiornano tranquillamente nei loro paesi di origine beneficiando doppiamente di quanto loro offerto dallo stato italiano (per esempio prestazioni a sostegno del reddito) in quanto spesso nei luoghi di residenza il costo della vita è molto inferiore a quello italiano. Comportamento analogo è quello di singoli soggetti da tempo non più residenti in Italia ma apparentemente collocati presso l’indirizzo di amici o parenti... Tutto qunto da me esposto si traduce evidentemente in una consistente spesa per gli enti e per lo stato italiano che potrebbero e dovrebbero offrire i loro servizi solo a chi ne ha veramente diritto in modo più efficace e conservando adeguati standard di qualità. Ribadisco il sacrosanto diritto di chi è davvero residente indipendentemente dalla nazionalità ed ovviamente ed a maggior ragione di chi è titolare di versamenti contributivi. A mio avviso è assolutamente auspicabile la promozione ed il miglioramento dei servizi in convenzione e lo snellimento delle pratiche in regime internazionale al fine di esercitare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico di più stati in prorata per chi ha versato contributi sia in Italia che all’estero come per chi ha diritto alla tutela sanitaria in convenzione. Tolleranza zero invece ai falsi residenti, censimenti e controlli non sono infatti una spesa inutile per lo stato italiano ma uno strumento di risparmio! D’altra parte verifiche analoghe a quelle del “certificato di esistenza in vita” per i pensionati potrebbero essere applicati anche a chi si dichiara residente in Italia con la verifica incrociata di dati diversi come quello del consumo, per esempio, dell’energia elettrica o di altri parametri atti a dimostrare la presenza effettiva dei soggetti sul territorio italiano. La contemporanea verifica di certificati anagrafici e dell’Agenzia delle Entrate esteri potrebbero scoraggiare ulteriormente i furbetti delle “doppie residenze” che contemporaneamente alla residenza in Italia continuano a mantenere anche quella estera.