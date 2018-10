L’atto di coraggio di Salvini: “Europa non sobria, gli impegni sono sacri”

Salvini detiene la golden share di questo Governo, ed è ormai evidente anche dalla capacità di leadership che sta tenendo nonostante i timoni in barca remino controcorrente ed in piena tempesta di chiacchiere sul rischio tenuta del Paese.



Sfotte chi dovrebbe gestire 500 milioni di persone: “Se andate su Google e digitate 'Juncker sobrio' o 'barcollante' troverete delle immagini abbastanza evidenti... a volte impressionanti" e sugli infelici intenti di Bruxelles: “Io penso che qualcuno vuole un'Italia in ginocchio, debole e c'è qualcuno che punta a comprare sottocosto le aziende italiane, per fare shopping di quello che ci hanno lasciato i nostri nonni ma con questo governo non ci riuscirà.”



Parole sante, visto che in questi lustri abbiamo visto Eni, Enel, Finmeccanica, Alitalia, Poste, e un sacco di aziende ed asset strategici andare in mano alla Borsa, alla logica del dividendo, e alla ricchezza del privato, esautorando lo Stato di introiti e della gestione diretta dell’indirizzo economico del Paese.



Questa Sovranità mutilata deve – per Salvini – invertire il trend: "Tanti giornali non sanno come riempire le loro pagine. Noi abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa, le minacce non mi sfiorano, è chiaro che noi puntiamo al fatto che negli anni futuri il debito e il deficit scenderanno. Quest’anno volevamo mantenere almeno una parte dei sacri impegni presi con gli italiani".



Nel frattempo una pattuglia di Senatori leghisti ha presentato un progetto di legge per stringere le maglie dello ius sanguinis, archiviando definitivamente il cavallo di battaglia della scorsa legislatura, legato allo ius soli, quindi per essere “naturalizzati” italiani ed ottenere la cittadinanza, si dovrebbe sostenere un esame di lingua, cultura, storia, e funzionamento delle istituzioni italiane. Sarebbe bello estendere l’obbligo ai governanti di carattere sovranazionale, magari con un patentino che attesti la volontà di rispettare gli interessi di ogni Stato membro.