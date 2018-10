Milano, blitz al campo rom di via Bonfadini. Bastoni: "Ruspa"

“Questa mattina all'alba i carabinieri hanno effettuato un blitz al campo rom di via Bonfadini, nei giorni scorsi al centro dell'attenzione per l'incendio della discarica abusiva. E come sempre accade, sotto la cenere spuntano le sorprese: ben sei risorse tanto care al Pd sono finite in manette per ricettazione. Delinquevano per pagarci la pensione? Quanto ci metteranno Beppe Sala e la Sinistra milanese a capire che l'unica soluzione al problema è la ruspa di Salvini?”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni commenta il blitz al campo rom di via Bonfadini.