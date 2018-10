Lombardia, la Lega vuole le telecamere negli asili nido

“I nostri figli devono essere al sicuro. Noi genitori dobbiamo avere la certezza che, quando affidiamo i nostri affetti più cari, il nostro bene più prezioso a strutture fondamentali come gli asili nido, i bambini si trovino al sicuro. Come Regione Lombardia e come Lega abbiamo intenzione di garantire loro questo diritto”. Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, che nella seduta di oggi è tornato sul tema dei due pdl, il 13 e il 27, su “Nidi e Micronidi”, che saranno presentati nella seduta del 31 ottobre.





L'iniziativa nasce dallo stesso Monti, il quale era intervenuto in prima persona, nei mesi scorsi, dopo il tremendo caso dei maltrattamenti in un asilo a Gavirate, in provincia di Varese. Monti si era impegnato per creare un sistema che garantisse maggiore sicurezza in tutte le strutture della Lombardia.



“Come avevamo annunciato nei mesi scorsi – sottolinea Monti – abbiamo dato il via all'iter legislativo per poter potenziare la sicurezza nei nidi. In questo modo potremo rassicurare i genitori, mentre gli stessi operatori che lavorano in queste strutture, la cui stragrande maggioranza è composta da brave persone, saranno senz'altro d'accordo nel garantire questa ulteriore misura di garanzia per i piccoli e le famiglie”.