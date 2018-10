Nepalese pesta la moglie: "Non sapevo fosse reato in Italia"

Cosa dice sempre Laura Boldrini? Che dobbiamo adottare lo stile di vita degli immigrati? E adesso, commenterà questa notizia o starà zitta? Perché a Padova un nepalese ha gonfiato la moglie di botte e, quando è stato arrestato, si è giustificato dicendo: "Non sapevo che in Italia fosse reato".



"Non sapevo che in Italia la moglie non si può picchiare. È questa la frase choc di un cittadino nepalese di 44 anni, proferita ieri davanti al Gup. Lo straniero, lo scorso giugno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia", scrive oggi Il Gazzettino. Aggiungendo che l'uomo, che domani dovrà comparire davanti al giudice, è un "assiduo frequentatore delle sale scommesse e l’otto marzo di quest’anno, festa della donna, ha pestato a sangue la moglie". Un modo quanto meno singolare di festeggiare la donna. Femministe tutte zitte?



"L’ha picchiata utilizzando un grosso paio di scarpe con la punta rinforzata e l’ha colpita almeno cinque volte sulla schiena. La donna, anche lei nepalese di 26 anni, ha urlato a squarciagola dal dolore e un vicino di casa impaurito ha chiamato il 113. In zona Arcella è intervenuta una pattuglia della polizia e il nepalese è stato bloccato e denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia. Il secondo episodio si è verificato l’11 di giugno. La ventiseienne è scappata di casa tenendo stretta tra le braccia la sua bambina di appena undici mesi. Il marito l'aveva picchiata per la seconda volta", aggiunge il quotidiano veneto.



Davanti agli inquirenti la donna, giudicata dagli psicologi "totalmente succube al marito", ha però ritrattato: le scarpate sulla schiena se le è date da sola (complimenti, riesce a snodare il braccio di 360 gradi, evidentemente) e i lividi sul collo se li è fatti "cercando di strozzarsi da sola". Gli investigatori non le han creduto e alla fine la verità è saltata fuori.