Coronavirus, Boccia: "Possibili lockdown mirati, l'onda va fermata"

"Non siamo al semaforo rosso. Ma, insomma, e' scattato il giallo" e "se si dovessero riempire gli ospedali potrebbero tornare le limitazioni alla libertà personale, magari in zone ben determinate e non generalizzando". In un'intervista a la Repubblica il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia avverte che "l'epidemia non e' un numero, ne' un algoritmo ma una tendenza. Il trend e' al rialzo costante in ogni parte del mondo e adesso sta accelerando anche da noi. Siamo all'ondata di autunno". Pertanto va affrontata "senza panico ma con serieta' e determinazione", tuttavia "e' in gioco la sicurezza nazionale in due degli aspetti piu' rilevanti: la salute dei cittadini con la tenuta del sistema sanitario e la sopravvivenza dell'apparato produttivo". "Non mi sembrano cose da poco", aggiunge Boccia.



Secondo il ministro "i contagi avvengono fuori. L'ondata e' frutto della forte mobilita' estiva quasi inevitabile e quando ci sono stati focolai sono sempre stati causati da leggerezza e mancato rispetto delle regole", cosicche' la proroga dello stato di emergenza "e' la semplice constatazione che dinanzi all'aumento dei contagi servono risposte veloci. Il virus corre e non possiamo restare indietro. L'Italia si e' salvata dalla catastrofe grazie alla tempestivita' degli interventi adottati. Lo dice tutto il mondo, a partire dall'Oms" ma ora "l governo sta studiando misure che alzino il livello di attenzione e precauzione. Speriamo che possano servire a contenere l'ondata".