Lega, Giorgetti: "Spostarsi verso il centro, rischio annientamento"

"Aprire un dialogo col Ppe" perché "é chiaro che la Lega dovrà avviare un movimento verso il centro, oppure correrà il rischio di essere annientata". Sono i due passaggio centrali, e anche le due ricette, che Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega offre come consiglio politico a Salvini nel corso di un colloquio con la Repubblica. Secondo Giorgetti "non si tratta di entrare nel Partito popolare, sia chiaro, non ci dobbiamo sposare, io non voglio fare matrimoni con nessuno. Ma dobbiamo prendere atto che l'Europa esiste, piaccia o no. E io ritengo che il partito che governa in quindici regioni ed e' primo in tutti i sondaggi, una Lega di governo, debba confrontarsi con chi comanda in Europa: ovvero col Ppe".



"E chi e' determinante nel Ppe", si chiede il vice di Salvini. Risposta: "La Cdu tedesca". E "siccome adesso si va verso il rinnovo della segreteria della Cdu, sara' importante avviare un dialogo con chi guidera' quel partito. Non vuol dire che bisogna smettere di essere sovranisti - analizza Giorgetti - ma di vivere questa accezione nel senso che la sovranita' appartiene al popolo. Che poi, se ci pensate, anche Orban e' in quel partito e mica lo cacciano, ci sara' un perche'". Quindi Giorgetti ribadisce: "Io non parlo di ingresso ma di confronto. Se una discoteca e' aperta, si puo' pur sempre entrare a vedere, conoscere gente. Poi se dentro c'e' una ragazza che piace magari mi fidanzo. Oppure no. Ma intanto bisogna andare a vedere, a conoscersi" e' la sua metafora.